Dwars door Zulte doet inwoners opnieuw lopen 29 juni 2018

03u04 0 Zulte Joggingclub Zulte houdt nu zondag samen met Sportraad Zulte voor de derde keer Dwars door Zulte. "De deelnemers kunnen dit jaar terecht in het lopersdorp aan VBS Olsene, de douches en kleedkamers blijven aan de voetbalclub", zegt de organisatie.

Het loopevenement is intussen een jaarlijkse klassieker geworden onder de sportieve Zultenaren.





"We staan open voor zwoel getrainde atleten al beginnende lopers", zegt Jo Lambrecht van Joggingclub Zulte "Er is een vast parcours uitgetekend op een volledig verkeersvrije omloop en nieuw dit jaar is dat de deelnemers starten aan Vrije Basisschool Olsene. Daar zetten we een lopersdorp op met massagevoorzieningen, springkastelen, cafetaria, barbecue en mooi aangekleed binnenplein. De kleedkamers en douches blijven behouden aan Koninklijk Olsene Sportief."





"Door de individuele tijdsopname met chip zullen de uitslagen snel na afloop van de wedstrijd geweten zijn. Iedereen krijgt een goodiebag en er worden bekers uitgereikt aan de eerste drie heren en dames op elke afstand. Tevens voorzien wij een extra prijs voor het sportiefste bedrijf, de sportiefste school, de oudste deelnemer, de jongste deelnemer, de club of vereniging met de meeste deelnemers aan de start, de verste deelnemer en de snelste Zultenaar", besluit Lambrecht.





Dwars door Zulte voor kinderen begint om 9 uur en deelnemen kost 3 euro vooraf en 4 euro aan de kassa. Volwassenen beginnen om 10 uur en lopen 6 of 12 kilometer. De prijzen bedragen 8 of 10 euro. Info en inschrijvingen kan via www.dwarsdoor zulte.be. (ASD)