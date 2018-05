Duizendpoot Anita Basyn op CD&V-lijst 23 mei 2018

De lijst CD&V Zulte is met nieuw gezicht Anita Basyn (54) op één na volledig. Anita is dagelijks in de weer als verzorgster bij Familiezorg Oost-Vlaanderen. De partij omschrijft haar als een sociale duizendpoot. "Door dagelijks bij de vele mensen langs te gaan in Zulte en hulp te bieden als familiaal helper weet ze heel goed wat er leeft binnen deze specifieke doelgroep" zegt voorzitter Andy Rommel. "Zorg en veiligheid voor senioren en kinderen is de grootste reden, waarom zij zich engageert in de lokale politiek. Anita is eveneens actief als bestuurslid van KVLV Zulte." (ASD)