Drugspand opgerold, 52-jarige hoofdverdachte aangehouden Wouter Spillebeen

31 januari 2019

15u13 0 Zulte Een 52-jarige man uit Olsene is gerechtelijk aangehouden nadat de politie in een drugspand binnenviel en grote hoeveelheden drugs en cash geld vond. Verschillende afnemers kwamen tijdens de huiszoeking aanbellen om drugs te kopen.

De bal ging aan het rollen toen de politie er lucht van kreeg dat er vanuit het huis in Olsene gedeald werd. De rechercheurs begonnen een intensief onderzoek, dat er uiteindelijk toe leidde dat er op 18 januari een inval plaatsvond in de woning. “In de woning werden aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en geld aangetroffen”, klinkt het bij de politie. De exacte hoeveelheden en bedragen zijn niet vrijgegeven, maar het gaat hoofdzakelijk over cocaïne, cannabis en XTC-pillen. Er werden ook kleinere hoeveelheden amfetamines, heroïne en hasj in beslag genomen.

Op het moment van de inval waren in de woning drie personen aanwezig, waaronder de hoofdverdachte, een 52-jarige man uit Olsene. Terwijl de huiszoeking aan de gang was, kwamen nog verschillende afnemers aan die de bedoeling hadden om drugs te kopen.

De hoofdverdachte is gearresteerd en werd op 19 januari voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die besloot hem aan te houden. Binnenkort zal hij zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.