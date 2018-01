Driekoningen in De scheve schuur 02u47 0

Davidsfonds Machelen en het Feest- en Cultuurcomité organiseren naar aanleiding van Driekoningen een happening in De scheve schuur in de Karperstraat. Peter en Ans Lambert brengen de vertelling 'De genezing van de krekel' van Toon Tellegen, 'muzikaal atmosfericus' Kim Mees speelt op Afrikaanse en Aziatische muziekinstrumenten en fotografe Anne De Meulemeester presenteert haar 'Tuin der verbeelding'. Er zijn voorstellingen op donderdag 4 januari, op vrijdagen 5 en 12 januari, op zaterdagen 6 en 13 januari en op zondag 14 januari (aanvang om 20 uur, op zondag om 17 uur). Tickets kosten 10 euro, reserveren via 0477 644 323. De fototentoonstelling is vrij te bezoeken op vrijdag en zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 10 uur. (GRG)