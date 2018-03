Driedubbel viergeslacht dankzij tweeling Camille en Esmée 27 maart 2018

De pasgeboren tweeling Camille en Esmée Willemijns heeft voor een zeldzaam fenomeen gezorgd in Zulte. Samen met hun zusje Amélie (4) vormen zij een driedubbel viergeslacht. Overgrootmoeder Christiane De Meulemeester (83), grootmoeder Martine De Snoeck (62) en mama Stephanie Haesaert (37) vullen het rijtje aan. De tweeling werd geboren op 21 november 2017 in het ziekenhuis van Waregem. Camille om 11.44 uur, ze was hiermee twee minuten vroeger dan haar zusje Esmée. Mama Stephanie is overduidelijk fan van Franse voornamen van haar dochters.





