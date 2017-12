Drie keer raam ingeslagen en juwelen weg 02u39 0

In Zulte zijn donderdagavond drie huizen getroffen door inbrekers die ramen kapotsloegen of forceerden. Bij de eerste inbraak in de Vaartstraat verdwenen geld en juwelen. De tweede inbraak vond ook plaats in de Vaartstraat, daar maakten de dieven juwelen en goudwerk buit. In de Torrestraat gingen ze tenslotte aan de haal met juwelen, geld en een fototoestel. De lokale politie onderzoekt de inbraken.





Of er een link bestaat met de reeks inbraken die vorige week vrijdagavond en die nacht gebeurden in Leerne en de 22 inbraken van vrijdag- en zaterdagnacht in De Pinte en Nazareth, is nog niet duidelijk. De manier waarop de inbrekers binnen raakten, is alvast gelijkaardig en toen zochten de inbrekers ook bewust naar geld en juwelen. De daders zijn nog niet gevat.





(WSG)