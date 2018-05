Dit wil Zultenaar anders zien TIEN KANSHEBBERS VOOR BURGERBUDGET VAN 10.000 EURO ANTHONY STATIUS

19 mei 2018

02u34 0 Zulte Een voetgangerstunnel in de Waregemstraat, een veilige parking in de Kreupelstraat of toch liever een opwaardering van het Gaston Martensplein? De keuze is aan het volk, want vanaf vandaag kunnen alle Zultenaren vanaf 14 jaar stemmen op één van de tien projecten ingediend voor het burgerbudget van 10.000 euro.

Het gemeentebestuur van Zulte heeft dit jaar een budget van 10.000 euro uitgetrokken om een idee, gegroeid vanuit de bevolking, in werkelijkheid om te zetten: het burgerbudget. "Onze inwoners konden zelf ideeën aanbrengen en we waren bijzonder tevreden over de kwaliteit ervan", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). "Alle ideeën werden getoetst of ze ook in de praktijk te verwezenlijken zijn, rekening houdende met privaat domein, private belangen, deontologie, en wetgeving en zo kwamen we tot een lijst van tien mogelijk uitvoerbare projecten. Alle Zultenaren vanaf 14 jaar kunnen nu zelf beslissen welk idee er uitgevoerd zal worden. Elke inwoner heeft één stem."





Zo ijvert het oudercomité van de Vrije basisschool Olsene voor een veilige parking in de Kreupelstraat. Men zou er gescheiden paden voor voetgangers aanleggen. De buurt rond de Waregemstraat zou op haar beurt graag een voetgangerstunnel zien tussen de tunnel en de brug. Nu zijn er gevaarlijke situaties met (brom)fietsers. Door het plaatsen van hekken of betonblokken wil men de tunnel exclusief voorbehouden aan de voetgangers. Ook het buurtcomité Warm & Stijlvol blijft ijveren voor een opwaardering van het Gaston Martensplein.





Rode kledingcontainer

"Ons meest gebruikte plein ligt er maar troosteloos en verwaarloosd bij", zegt Hubert Carpentier. "We zijn nog steeds voor een volledige make-over, maar we stellen voor om nu al een eerste reeks ingrepen uit te voeren. Die moeten de visuele aanblik op de noordelijke zijde van het plein verbeteren. Zo willen we de rode kledingcontainer achteruit plaatsen en camoufleren met beplanting en een nieuwe laag donkergroene verf, het publiciteitsbord Jong Zulte Ontvangt, de affiches aan het lage tuinmuurtje en het aanplakbord tussen de geparkeerde auto's weghalen en verhuizen naar een gemeentelijk digitaal bord, nieuwe fietsenrekken plaatsen, meer groen aanplanten aan de hoge tuinmuur, aan de glascontainers, aan de tuin van de pastorij en tenslotte het hekken aan de achtertuin van de bibliotheek weghalen."





Andere ideeën zijn een belevenisroute door Zulte, een fietslabyrint in het rusthuis Sint-Vincentius, het festival Leierock4Kids in Machelen, een muurschildering 'Kraft creative collective' in Machelen, sensibiliseringsacties rond milieu en zwerfvuil, afwassystemen in de gemeentelijke zalen Fiertelhof en het Ontmoetingscentrum en een gedeelde aanhangwagen in Kapelhoek.





Stemmen tot 3 juni

Het idee met de meeste stemmen zal uitgevoerd worden. Stemmen kan tot 3 juni middernacht op www.zulte.be.