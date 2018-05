Dertien nieuwe gezichten op Open Zulte-lijst 11 mei 2018

02u30 0 Zulte Open Zulte heeft al haar kandidaten voorgesteld voor de verkiezingen van 14 oktober. Van de 25 kandidaten zijn er 13 nieuwe gezichten. Onder de slogan 'de warme aanpak' wil de partij van burgemeester en lijsttrekker Simon Lagrange voortdoen.

Onder de hashtag 'voortdoen' en met de baseline 'de warme aanpak' trekt Open Zulte naar de verkiezingen. De partij stelde woensdagavond haar volledige lijst met volgorde voor in de Gaston Martenszaal in Zulte.





Naast Simon Lagrange, schepenen Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke en Frederic Hesters en andere bekende gezichten zoals Tony Boeckaert en Philippe Van Steenberghe pakt Open Zulte uit met dertien nieuwe namen op de lijst: Francky De Coster (53), Stefanie Vroman (46), Kathleen Blauwblomme (53), Fauve Tack (23), Talitha Lossy (24), Delphine Vandenbossche (24), Kathy Dewitte (39), Sofia Ezzine (42), Rudy Beulque (49), Marc Vanden Heede (49), Simone Claeys (71), Marc Colpaert (67) en Katrien De Waele (50). "Stuk voor stuk warme persoonlijkheden, die actief zijn in onze gemeenschap", zegt voorzitter Thierry Cornette.





"Als leidende partij van een zeer goed draaiende bestuursploeg willen we het werk voortzetten", zegt huidig burgemeester Lagrange. "Of dat opnieuw met GVZ en N-VA zal zijn? We zijn zeer tevreden over deze ploeg en dat gaan we aanhouden tot het einde van het jaar. Wat erna komt, zal uiteraard afhangen van de kiezer." (ASD)