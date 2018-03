De Vlasschuur tapt eigen huisbier 29 maart 2018

Café en snookerzaal De Vlasschuur in Zulte heeft een eigen huisbier. Wie een 'De Vlasschuur' bestelt bij Jeroen en Fien, die krijgt een blonde tripel van 9 graden met een dikke schuimlaag voor de neus. "Onze klanten noemen het al een cuvée maison, het slaat aan", zegt Jeroen De Smet.





Cafébaas Jeroen De Smet spreekt met enige fierheid over zijn eigen brouwsel De Vlasschuur. Samen met de Brugse Brouwerij De Halve Maan, bekend van Brugse Zot, ontwikkelde hij een huisbier dat hij logischerwijze naar zijn café in de Olsenestraat in Zulte heeft genoemd.





"Op 1 maart vierden we onze vijfde verjaardag en een eigen biertje vonden we wel gepast", zegt Jeroen. "Ondertussen zijn we goed bevriend geraakt met Alain Callensen en zijn team van De Halve Maan. Op onze glazen staat zelfs De Vlasschuur by Malik, een eerbetoon aan Malik, die om de zoveel weken het onderhoud van onze leidingen verzorgt."





"De Vlasschuur is een blonde tripel van 9 graden die sterk en bitter binnenkomt, maar toch een zoete toets heeft. Je kan het uitsluitend hier aan de tap verkrijgen. Ondertussen zijn heel wat klanten er al fan van en sommigen spreken al van een cuvée maison."(ASD)