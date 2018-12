De mooiste kerstgevels van Vlaanderen Joyce Van De Winkel

24 december 2018

11u00 0 Zulte Wie er voorbij rijdt, wordt prompt goedgezind en hoort de jingle bells in zijn hoofd klingelen. Voor de mensen achter de met lichtjes bedekte kerstgevels is het versieren van hun hun huis meer dan gewoon versiering. Ze zijn er vaak maanden op voorhand mee bezig: “Eigenlijk beginnen we al halverwege augustus met het klaarzetten van het huis.” Wij deden een tour in Vlaanderen en zetten de mooiste kerstgevels voor jullie op een rij.

1. Dansende kerstmannen, draaiende rendieren, kerstmannen op de wip, in het rad of in de trein. De lichtfiguren staan en hangen allemaal op en voor de gevel van de familie Henry in Lauwe bij Menen. Het hele gezin is in de weer geweest om dit tafereel klaar te krijgen. “Ik tel nu exact 50.804 lichtjes, want ik houd alles bij in mijn notablokje”, lacht vader Johan Henry. Het kersthuis is ondertussen een echt begrip geworden met een eigen kerstmarkt voor de deur, een eigen website en de gevel is zelfs een toeristische aanrader op de website van de stad Menen.

2. Heinz Van Parijs en zijn vrouw Hilde Morel versieren voor het eerst de gevel van hun huis op de Steenweg 292 in Eke-Nazareth. De traditie bestaat al langer, maar het koppel is recent verhuisd. “We zijn verhuisd naar een groter huis en dat wil ook zeggen dat we nog meer plaats hebben om overal lichtjes te hangen! Vorig jaar hadden we er zo’n 75.000, nu hangen er zeker meer dan 100.000”, vertellen Heinz en Hilde enthousiast.

3. In Zulte trakteren Jempi Tytgat en Marleen De Groote de voorbijgangers op de gekste kerstversiering: zelfs de miniatuurversie van het Atomium in Brussel mocht er niet aan mankeren. “De creativiteit van mijn man kent geen grenzen”, vertelt Marleen. Elk jaar wordt hun kerstversiering grootser. Dertien jaar geleden begon Jempi bescheiden zijn woonkamer te versieren, ondertussen is hij met zijn kerstversiering bekend tot ver buiten de buurt.

4. Het kersthuis van Anne-Marie Buttiens aan de Bosveldstraat in Hakendover bij Tienen is een fenomeen in de streek. Elk jaar versiert ze haar huis en maakt ze een echt evenement van haar kerstgevel. Veel van de creaties in de tuin zijn zelfgemaakt. Er zijn elfjes, sleeën, huisjes, windmolentjes,... Elk jaar bedenkt ze nieuwe dingen om haar gevel kerstig op te fleuren. Vooral de bewegende stukken zijn echte blikvangers.

5. In Kozen bij Nieuwerkerken is een kerstmannentuin te vinden. Marc Willems en Ria Droogmans presenteren in hun tuin zingende sneeuwberen, poppetjes, kerstmannen en vooral veel lichtjes. “Eigenlijk beginnen we al halverwege augustus met het klaarzetten van het huis. In de tussentijd stockeren we al het materiaal op zolder en in een garagebox. De zoektocht naar kerstmannen loopt het hele jaar door. We proberen daarbij altijd wel de nostalgische sfeer te verzekeren. In totaal staan hier tussen 400 en 500 kerstmannen gok ik.”