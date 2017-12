Daniël Van Quikelberge (85) overleden 02u40 0

In het AZ Sint-Vincentius in Deinze is Daniël Van Quickelberge (85) overleden. Van Quickelberge was een bekend gezicht in de gemeente Zulte, waar hij bestuurslid was van de Geschied- en Heemkundige Kring, ook in het Davidsfonds van Machelen, de Fotoclub Olsene en tal van andere socio-culturele verenigingen was hij actief.





De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 30 december om 11.30 uur in de Sint-Pieterskerk van Olsene. (GRG)