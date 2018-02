Dan toch viering ereburgers 09 februari 2018

02u26 6

Er komt dan toch nog een viering van Francky Dury en Willy Naessens als nieuwe ereburgers van Zulte. In samenspraak met voetbalclub Zulte Waregem viel de keuze op dinsdag 13 maart. Die dag worden beide clubiconen met hun entourage verwacht in het gemeentehuis van Zulte. Coach Francky Dury en ex-voorzitter Willy Naessens kregen het ereburgerschap in maart vorig jaar aangeboden, meteen nadat Zulte Waregem de beker van België had gewonnen. Nu er op 17 maart een nieuwe bekerfinale wordt gespeeld, worden de vorige bekerwinnaars dus alsnog gevierd.





Vorig najaar was de officiële uitleg dat Zulte Waregem een bijzonder druk programma afwerkte, waarin geen plaats was voor een viering. Maar het was een publiek geheim dat een huldiging door de mindere sportieve prestaties van de club toen niet aan de orde was. De jongste weken kroop de club uit het dal, waardoor een degradatie niet langer waarschijnlijk is. "De viering op 13 maart komt na de reguliere competitie en voor de bekerfinale", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). De burgemeester ziet in de mindere prestaties een bevestiging van de reden waarom Francky Dury het ereburgerschap krijgt. "Elke andere club zou een trainer in die omstandigheden al lang ontslagen hebben. Zulte Waregem niet, integendeel. De voorzitter zei me dat Francky Dury de enige is die de club uit het dal kan krijgen. Hij krijgt het ereburgerschap uitgerekend omwille van zijn lange staat van verdienste." (GRG)