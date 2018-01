Computer voor absolute beginners 02u50 1

De bibliotheek van Zulte organiseert een basiscursus 'computer voor absolute beginners'. In tien lessen maken de cursisten kennis met de belangrijkste toepassingen van de computer. De lessen starten op woensdag 10 januari en vinden telkens plaats op woensdagnamiddag. Inschrijven kan via het nummer 09/243.14.87 of bibliotheek@zulte.be. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. (GRG)