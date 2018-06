Composthoop ontbrandt spontaan 15 juni 2018

In de Nachtegaalstraat in Zulte is gisterenmiddag een composthoop in een tuin vanzelf beginnen branden. De rookpluim was van ver te zien en de hoog oplaaiende vlammen zetten ook twee omliggende bomen en een tuinhuis bij de buren in brand. De brandweer kwam ter plaatse, maar die kon niet vermijden dat de brand heel wat stoffelijke schade maakte. Het tuinhuis en de sauna die erin stond, raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. (WSG)