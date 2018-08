Chiro en KAJ hangen bel 1,5 meter hoger bij Tobbedansen 31 augustus 2018

De Chiro en KAJ van Machelen houden vandaag en morgen de 26ste editie van het waterspektakel Tobbedansen. "De bel hangt nu op 3,5 meter hoogte in plaats op 2 meter, de deelnemers zullen inventiever uit de hoek moeten komen", zegt voorzitter Arno Moerman.





Vanavond kan iedereen op het Leieplein terecht voor optredens van Flying Rhinos, Amazing Flowers en dj Proudmich, morgen staan 42 teams klaar om met hun zelfgemaakte tobbe van de schans te slieren en zo snel mogelijk de bel te bereiken.





"Net zoals vorig jaar laten we de obstakels achterwege", zegt Arno Moerman. "Al bengelt de bel deze keer 3,5 meter boven het water, dat is een pak hoger dan anders. Het is dus aan de deelnemers om een ingenieuze constructie in mekaar te zetten. Zo heb ik al iemand zien oefenen met een propeller, dat belooft."





"Na de prijsuitreiking is er een tweede spetterend feestje met Diaz en RFF met onder meer Gio, bekend van 'Steracteur Sterartiest'. We sluiten de avond af met het dj-trio Eos Chaos, gevolgd door het duo T-PULSE & CLYDE. De presentatie wordt verzorgd door Linde Merckpoel en Jonas Decleer", besluit Moerman.





Een ticket voor de vrijdagavond kost 6 euro, voor zaterdag betaal je 3 euro. Voor een combiticket betaal je 8 euro. Tickets worden aan de kassa verkocht. Info: www.tobbedansen.be. (ASD)