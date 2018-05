Chauffeurs in spe krijgen oefenterrein PRAKTISCH RIJEXAMEN VOORBEREIDEN KAN IN HAVERSTRAAT ANTHONY STATIUS

22 mei 2018

02u29 0 Zulte Chauffeurs in spe kunnen hun praktisch rijexamen voorbereiden in hartje Zulte. De gemeente doopte de pijpenkop Haverstraat zaterdag om tot oefenterrein. "Ideaal om manoeuvres te herhalen", zegt Glenn Vanden Heede.

Jonge automobilisten hoeven niet meer naar de parking van de supermarkt of het Gaston Martensplein om hun manoeuvres te oefenen. De gemeente Zulte heeft een plaats gevonden waar zij ongestoord hun ding kunnen doen. De pijpenkop Haverstraat, ter hoogte van de onbebouwde percelen van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij, werd afgelopen weekend officieel ingereden als oefenterrein waar jongeren hun praktisch rijexamen voor rijbewijs B kunnen voorbereiden.





Verstelbare hekken

"Het idee om het oefenterrein hier aan te leggen, komt van raadslid Michaël Devriendt en werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd", zegt schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). "In onze gemeente was er nog geen specifiek uitgeruste plaats Deze doodlopende straat ligt vrij centraal en er is geen hinder voor de bewoners. De belijningen werden aangebracht en er kan geparkeerd worden tussen gemakkelijk verstelbare nadarhekken. Aan het begin van de Haverstraat komen nog borden met daarop alle manoeuvres in pictogrammen en in tekstvorm."





Sinds vorig jaar is het praktijkexamen voor het behalen van een rijbewijs 'categorie B' veranderd. De kandidaat-bestuurder moet voortaan zes manoeuvres beheersen om te slagen. Op zaterdagochtend kwam de jonge Zultenaar Glenn Vanden Heede (18) zijn vaardigheden achter het stuur demonstreren met zijn rij-instructeur Hendrik De Waele, tevens gemeenteraadslid in Zulte. "Ik heb al heel wat geoefend met mijn ouders", vertelt Glenn. "Als laatste voorbereiding volg ik nog zes uur les in de Waregemse Rijschool. Ik ben van Zulte en het is handig dat ik de zes manoeuvres zo dicht bij huis nog eens kan oefenen: keren in een straat, in een rechte lijn achteruit rijden over een afstand van twintig meter, zowel vooruit als achteruit loodrecht parkeren en dan tenslotte rechts en links evenwijdig met de rijweg parkeren tussen twee voertuigen. Dinsdag (vandaag, red.) leg ik mijn examen af. Als ik geslaagd ben, dan rijd ik met wat vrienden naar de Quick in Sint-Denijs-Westrem."





De demonstratie verloopt vlekkeloos en instructeur Hendrik is er gerust in. "Manoeuvres oefenen deed ik met mijn leerlingen aan de rijschool, op het Gaston Martensplein of in Gent, maar dit terrein is een mooie aanwinst", zegt Hendrik.