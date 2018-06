CD&V ziet hoogspanningskabels liever ondergronds 19 juni 2018

02u30 0 Zulte Oppositiepartij CD&V Zulte ziet de geplande hoogspanningslijnen liever onder de grond. "Volgens netbeheerder Elia is het technisch haalbaar, maar dan moet de gemeente nu in actie schieten", zegt gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V).

Op de gemeenteraad van 29 mei agendeerde de CD&V-fractie een bijkomend punt rond de geplande werken aan de hoogspanningslijnen en masten in Zulte. Op aandringen van raadslid Marc Devlieger werd op 12 juni een bijkomende commissie gehouden met netbeheerder Elia Asset.





"We krijgen de historische kans om een gedeelte van de visuele vervuiling van het Leielandschap weg te werken", zegt Devlieger. "Volgens Elia is wel degelijk technisch mogelijk is om de kabels gedeeltelijk ondergronds te brengen. Als referentie werd het recent uitgevoerde project tussen Brugge en Damme aangehaald. In dit project werd over een lengte van 10 kilometer een gelijkaardige 380 kV-lijn ondergronds gebracht. De kosten worden volledig gedragen door Elia Asset en eventuele Europese steun."





"Een jaar geleden werd er al toelichting gegeven door Elia en ik ben ontgoocheld dat ons bestuur geen enkele opmerking heeft gemaakt en evenmin de gemeenteraad hieromtrent heeft geïnformeerd. Gezien de prangende situatie rest er ons enkel nog de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen in het kader van het openbaar onderzoek dat vandaag (18 juni, red.) afgelopen is."





"De gemeente kan pas een advies geven na afloop van het openbaar onderzoek", reageert milieuschepen Filip Peers (GVZ). "We staan achter het idee en danken Marc Devlieger voor zijn alertheid." (ASD)