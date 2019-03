CD&V-seniorenvoorzitter André Bruyland (71) in coma na val uit boom Jeroen Desmecht en Anthony Statius

17u28 0 Zulte André Bruyland (71), voorzitter van CD&V-senioren Zulte, is gisteren (maandag) zwaargewond geraakt bij een valpartij. Dat bevestigt Andy Rommel, afdelingsvoorzitter van CD&V-Zulte. Bruyland viel vermoedelijk uit een boom. “Hij wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden in het UZ Gent, maar zijn situatie zou ondertussen onder controle zijn.”

Over de exacte omstandigheden van het ongeval is momenteel nog geen duidelijkheid. Bruyland was op het moment van de feiten in het gezelschap van zijn goede vriend Luc Millecamps, partijgenoot en ex-Rode Duivel. Hij zou uit een boom zijn gevallen, en raakte daarbij zwaargewond. “Zijn toestand is momenteel onder controle", weet afdelingsvoorzitter Andy Rommel. “Onder andere door inwendige bloedingen wordt hij momenteel wel in een kunstmatige coma gehouden.”

André Bruyland heeft een lange carrière achter de rug als ingenieur in de bouwsector. Eind 2017 stelde hij zich kandidaat op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Als voorzitter van de CD&V-senioren is hij vooral begaan met seniorenbeleid. Het stimuleren van thuiszorg en het voorzien van (assistentie)woningen en appartementen heeft voor hem prioriteit”, staat op de website van CD&V Zulte te lezen.

De zeventiger is ook sterk actief in het verenigingslevens. Zo is hij bestuurslid van de Waalkarvrienden, een vereniging die jaarlijks meeloopt in de Firtelstoet in Zulte. Hij is bovendien lid van de Landelijke Gilde, OKRA Zulte en OKRA Olsene. Daarnaast heeft hij een bijzondere passie als kweker van sportpaarden, bekend onder de naam ‘Polderhof’.