CD&V nodigt Joke Schauvliege uit voor klimaatdebat Anthony Statius

28 januari 2019

CD&V Zulte nodigt op vrijdag 1 februari minister Joke Schauvliege uit voor een kort debat over het klimaat. Iedereen is welkom om 19 uur in de Gaston Martenszaal.

Zoals ieder jaar wordt er een bekend CD&V-gezicht verwacht op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Zulte. Naar aanleiding van de recente betogingen voor het klimaat van de spijbelende jongeren organiseert men een kort debat met minister Joke Schauvliege. Het debat zal ongeveer een uur duren en wordt gevolgd door een kaas -en wijnavond. Jong en oud is welkom om samen een open gesprek te houden omtrent milieu en klimaat.