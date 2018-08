CD&V geeft 'Familiedinée' 23 augustus 2018

CD&V Zulte organiseert op zondag 26 augustus haar jaarlijkse eetfestijn in het Ontmoetingscentrum van Olsene.





Dit jaar koos men opnieuw voor de formule 'Familiedinéé met CD&Vée'. Men serveert een buffet van Vlaamse klassiekers zoals stoofvlees, balletjes in tomatensaus, of vol-au-vent met frietjes en verse groenten. Deuren gaan open vanaf 11 uur. Kaarten kosten 16 euro (inclusief aperitief) voor volwassenen en 9 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar en zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden of bij voorzitter Andy Rommel op 0475/30.57.32 (ASD)