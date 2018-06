CD&V doet duizend huisbezoeken 13 juni 2018

CD&V Zulte wil van de Zultenaren zelf horen wat zij anders willen zien in de toekomst. "Tijdens een pre-campagne gaan we de straat op en om de burger te vragen naar hun toekomstvisie voor Zulte, Olsene en Machelen", zegt voorzitter Andy Rommel.





"We willen bouwen aan een krachtig programma voor de komende zes jaar", zegt Rommel. "Met een duidelijke visie en doelgerichte actiepunten wil CD&V Zulte de gemeente nog versterken. Daarom zullen we de komende weken duizend huisbezoeken afleggen. Het uiteindelijke verkiezingsprogramma zal eind augustus bekend gemaakt worden. Actiepunten welkom op www.zulte.cdenv.be of via mail op info@zulte.cdenv.be." (ASD)