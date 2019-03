Carlos en Elisabeth vieren gouden huwelijksverjaardag Anthony Statius

18 maart 2019

Carlos De Wulf en Elisabeth Opsomer hebben hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Op 5 februari 1969 gaven ze elkaar het jawoord in Zulte en vijftig jaar later werden zij door het college van burgemeester en schepenen in de bloemetjes gezet.

Samen met enkele andere jubilarissen werden Carlos en Elisabeth ontvangen in het gemeentehuis voor een glaasje en een hapje met de hele familie.