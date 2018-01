Café-gemeentehuis wordt kinderopvang 02u41 0 Foto Gaëtan Regniers Loth Devlieger (links) en Melanie De Sloover. Zulte Het voormalige café-gemeentehuis van Zulte wordt vanaf 8 januari 'Melodie', een groepsopvang voor baby's en peuters. "Dit is waar we altijd van droomden", vertellen boezemvriendinnen Loth Devlieger (26) en Melanie De Sloover (26).

Achttien jonge kinderen vinden straks een tweede thuis langs de Staatsbaan, in wat ooit het café-gemeentehuis van Zulte was. Loth Devlieger (26) en Melanie De Sloover (26) uit Machelen openen er groepsopvang 'Melodie'. "We zijn al heel lang vriendinnen en dit is waar we altijd van droomden", vertelt het duo. Loth werkt op dit moment nog in Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte, Melanie heeft al ervaring als kinderverzorgster. "We waren al sinds januari op zoek naar een geschikt pand, tot we hoorden dat dit gebouw leeg zou komen." Het OCMW was al eigenaar van het gebouw en na het vertrek van de laatste bewoner werd de renovatie gestart. De laatste maand staken Loth en Melanie, geholpen door familie en vrienden, ook zelf de handen uit de mouwen. "Waar vroeger de toog stond, is nu een speelhoek." Het gebouw was niet enkel café-gemeentehuis, maar had destijds allerlei functies. Het deed ook dienst als postkantoor en er waren hotelkamers. De ligging recht tegenover de vrije bassischool van Zulte sluit perfect aan bij de nieuwe functie als groepsopvang. De school barst de laatste jaren uit de voegen, en de vraag naar opvang van baby's en peuters is al even groot. "Er zijn nog wat plaatsjes vrij, maar ook voor 2019 hebben we al aanvragen", besluit het tweetal. (GRG)