Buitenspeeldag in Domein de Raveschoot Anthony Statius

16 april 2019

08u45 4 Zulte Het gemeentebestuur van Zulte organiseert op o p woensdag 24 april de Buitenspeeldag in Domein de Raveschoot. Die dag worden alle kinderen vanaf het eerste leerjaar aangemoedigd om de hele namiddag buiten te ravotten en sporten.

Het gemeentebestuur nodigt alle kinderen tussen 6 en 12 jaar uit op Domein de Raveschoot in de Rijwegstraat in Olsene om er tussen 14 en 17 uur te spelen en te sporten. Bij deze editie kunnen de kinderen kennismaken met activiteiten zoals veldhockey, ropeskipping, rugby, oriëntatieloop, teambuildingspelen, circustechnieken, gekke fietsen en een hindernissenbaan. De kinderen die alle activiteiten hebben uitgeprobeerd, kunnen nadien genieten van een gratis drankje in de kantine van rugbyclub Waereghem.

Deelname aan de Buitenspeeldag is volledig gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.