Briljant voor Joseph en Ivonne 27 februari 2018

Joseph De Vucht (94) en Ivonne Dierick (89) uit de Staatsbaan vierden hun briljanten huwelijksjubileum, een diploma voor 65 jaar huwelijksleven. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens Machelen Gulde, de jaarlijkse bedevaart en kermis. Joseph was jarenlang aan de slag in de Tannerie in Zulte, Ivonne zorgde voor het huishouden en de kinderen. Met Ingrid, Yannick en Hilde kreeg het koppel drie dochters.





(GRG)