Brandweer rukt uit voor brand aan Trappen Smet in Zulte: vooral rookschade, geen gewonden Jeroen Desmecht

29 maart 2019

13u21 0 Zulte De brandweer moest deze ochtend uitrukken voor een brand aan Trappen Smet op de Staatsbaan in Zulte. Behalve wat rookschade, liep het pand gelukkig weinig schade op. Er raakte ook niemand gewond. In juni 2010 werd de opslagloods van het bedrijf nog in de as gelegd bij een zware brand.

De brandweer kreeg de melding rond 7.15 uur binnen. Ze snelden - samen met een ziekenwagen - naar het houtverwerkingsbedrijf en hadden het vuur vlug onder controle. Twee personen werden ter plaatse verzorgd omdat ze te veel rook hadden ingeademd, maar ze moesten niet naar het ziekenhuis. De brandweer bleef nog even ter plaatse om de ruimte te ventileren, maar kon tegen 8.15 uur weer aanzetten. Ook burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kwam een kijkje te nemen.

In 2010 waren in totaal nog 4 verschillende brandweerkorpsen nodig om te verhinderen dat het vuur de kantoren en de productieruimte van het bedrijf in de as legde. Toen brandde de opslagloods van het bedrijf volledig uit.