Brand in houtbewerkingsbedrijf JEFFREY DUJARDIN

06 april 2018

Bij een houtbewerkingsbedrijf in Machelen is er vrijdagmiddag om 16 uur een brand ontstaan bij een afzuiginstallatie. De motor in de afzuiginstallatie, die dient om het zaagsel af te zuigen, ontplofte terwijl de machine werkzaam was. Hierdoor ontstond veel rookontwikkeling en waren er even vlammen te zien. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. De schade bleef gelukkig beperkt, enkel de machine is volledig uitgebrand.