Boksbeugel in huis? Parket vraagt celstraf 21 juni 2018

Een boksbeugel in huis? Dat mag niet. Gisteren vroeg de openbare aanklager voor de correctionele rechtbank van Gent tweemaal een gevangenisstraf voor het bezit van een boksbeugel. Een man uit Gent en een man uit Zulte werden elk in een aparte zaak gedagvaard voor verboden wapenbezit. Bij beide beklaagden hetzelfde verhaal: "Ik wist niet dat een boksbeugel bezitten illegaal is."





De advocaten pleitten telkens voor een autonome geldstraf of een opschorting. Hoe dan ook wordt een gevangenisstraf van één maand niet uitgevoerd - tenzij die bij een bestaande celstraf gevoegd wordt. Gelukkig voor de man uit Zulte, zit hij niet in de gevangenis. (OSG)