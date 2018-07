Blokken in Huis van het Kind 28 juli 2018

Studenten met tweede zittijd kunnen samen studeren in het Huis van het Kind in het OCMW van Zulte.





Vanaf maandag 30 juli tot en met vrijdag 7 september kunnen ze er terecht. Elke werkdag kan je er studeren in de studiezaal op de eerste verdieping in het gebouw aan de Staatsbaan 150 in Zulte.





"Er wordt een onderscheid gemaakt tussen school- en vakantiedagen", zegt communicatieambtenaar Stefanie Colpaert. "Op schooldagen kan er gestudeerd worden van 8 tot 18.30 uur en de toegang vind je via Pluto. Tijdens de schoolvakanties kan er gestudeerd worden van 8 tot 17.00 uur. De ingang verloopt op deze momenten via het Sociaal Huis. De toegang is vrij en reserveren hoeft niet. Studenten kunnen gebruik maken van tafels, stoelen, wifi en toiletten. In het weekend en op vakantiedagen is het gesloten." (ASD)