Bijen in de bloemetjes 18 mei 2018

De Zultse werkgroep Milieu organiseert op zondag 20 mei Zulte Zoemt. In het kader van De Week van de Bij worden vijf bijengerelateerde locaties opengesteld voor het publiek. Zo kan je tussen 14 en 17 uur terecht in De Groene Stekker in de Eikenhaagstraat 6A, Purfruit in Neerhoek 7, Humus in de Zaubeekstraat 227, De Zonnekouter in de Vossenholstraat 9 en bij Lieven Quintyn in de Limnanderdreef. De werkgroep zelf zal op het kampeerautoterrein in de Leiehoekstraat aanwezig zijn. Iedereen wordt gevraagd om de locaties zoveel mogelijk met de fiets te bezoeken. Deelnemen is gratis. Zulte Zoemt is een samenwerking van Milieufront Omer Wattez, Imkersbond Deinze, Fietsverhuur Pushkin, Werkgroep Milieu en Natuurpunt. (ASD)