Bibliotheek lanceert nieuwe CoderDojo-reeks Anthony Statius

11 januari 2019

In de bibliotheek van Zulte organiseert men opnieuw CoderDojo-sessie. Tijdens CoderDojo leren kinderen en jongeren tussen 7 en 17 jaar hoe ze moeten programmeren. De eerste sessie vindt plaats op zondag 13 januari.

Als je van computers en games houdt en zelf wil leren programmeren, dan is CoderDojo wat je zoekt. In maandelijkse workshops leren de coaches je op een speelse manier programmeren aan de hand van het programma Scratch. De sessies zijn volledig gratis. De CoderDojo begint telkens om 10 uur en deelnemen is gratis. Deelnemers worden aangeraden om hun eigen laptop mee te brengen. Wie geen laptop heeft, kan een pc van de bibliotheek gebruiken. Wie jonger is dan 12 jaar, moet vergezeld zijn van een volwassene.

De workshops vinden elke tweede zondag van de maand van 10 tot 12 uur plaats. Meer info en inschrijven via 09/243.14.87 of bibliotheek@zulte.be.