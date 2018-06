Bib en slagerij Messiaen verkopen nu ook Zultebon 29 juni 2018

De Zultebonnen kan je voortaan ook kopen in de bibliotheek op het Gaston Martensplein 9 en bij slagerij Messiaen in de Statiestraat 110.





In de bib kan je terecht op zondag en maandag van 9 tot 12 uur, op dinsdag en donderdag van 16 tot 19 uur, op woensdag van 14 tot 19 uur en op vrijdag van 15 tot 19 uur. In de slagerij kan je Zultebonnen kopen op maandag, dinsdag en vrijdag van 8 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.30 uur, woensdag doorlopend van 8 tot 16 uur, zaterdag van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en op zondag van 8.15 tot 12.00 uur. Je kan ook nog steeds in het gemeentehuis in Olsene, Bakkerij 't Krokantje en Dagbladhandel Dimitri in Machelen terecht.





Meer info via de dienst lokale economie: 09/243.14.24 of kmo@zulte.be. (ASD)