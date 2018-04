Bewakingsagenten houden oogje in het zeil aan ingang overvallen Smatch 16 april 2018

02u42 0 Zulte Na de overval op vrijdagavond hebben zaterdag rond sluitings-uur twee bewakingsagenten een oogje in het zeil gehouden op de parking van de Smatch-supermarkt langs de Staatsbaan in Zulte.

Vrijdagavond stapte een gewapende man de supermarkt binnen. Op dat moment wilde Lilly, een kassierster met 30 jaar ervaring, samen met een 16-jarige jobstudente de winkel sluiten. "Hij had een helm op en eiste het geld uit de kassa", vertelt een collega. "Volgens Lilly sprak de dader Nederlands. Daarna liep hij weg naar buiten, waar een kompaan hem op de moto opwachtte. Door die helm konden we hen op de camerabeelden niet herkennen", vertelt een collega.





De Smatch ging zaterdag toch open, maar de twee getroffen collega's bleven wel thuis. "Het gaat gelukkig vrij goed met hen, gezien de omstandigheden. Lilly komt maandag (vandaag, red.) zelfs werken. Slachtofferhulp gaf de raad om daar niet te lang mee te wachten, omdat de drempelvrees anders te groot zou zijn. Ik heb van die overval toch de hele nacht wakker gelegen. Dit verwacht je in Gent of Deinze, maar toch niet hier in Zulte. Vanavond (zaterdag) moet ik samen met een jobstudent afsluiten. Je bent er nu toch wel wat mee bezig."





"De daders waren gevlucht richting brouwerij Anglo", duidt politiewoordvoerster Julie Van den Heede. "We hebben daar het buurtinformatienetwerk opgestart. Zaterdag volgde nog buurtonderzoek. De camerabeelden worden bekeken en verspreid naar de andere politiezones in de hoop dat zij de daders herkennen." Voorlopig is er nog niemand opgepakt. (JEW)