Bestuurster lichtgewond bij aanrijding Wouter Spillebeen

15 maart 2019

16u37 0 Zulte Op het kruispunt van de Rijksweg en de Veerstraat in Zulte kwam het donderdag tot een aanrijding tussen twee wagens.

Een 56-jarige bestuurster reed op de Rijksweg in de richting van Zulte en wilde links afslaan richting de Tuttegemstraat. Maar dan kwam het tot een aanrijding met een andere wagen die ook in de richting van Zulte reed. De tweede wagen reed in de linkerflank van de eerste, waardoor de bestuurster lichtgewond raakte. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.