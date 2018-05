Bestuurster (70) lichtgewond na aanrijding 17 mei 2018

Twee wagens zijn dinsdagnamiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Rijksweg in Machelen. Een twintigjarige man keerde zich op de rijbaan om zo vanuit de Rijksweg de Tuttegemstraat in te rijden. Zo kwam het tot een aanrijding met de wagen van een 70-jarige vrouw die vanuit Deinze kwam aangereden. Zij liep hierbij lichte verwondingen aan haar been op. (JEW)