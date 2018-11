Bestuursploeg Zulte voorgesteld, dubbele schepenwissel in 2022 Francky De Coster start politieke carrière als voorzitter gemeenteraad Anthony Statius

15 november 2018

19u30 1 Zulte De nieuwe bestuursploeg van Zulte is bekend. Alhoewel nieuw, bij Open Zulte zijn naast burgemeester Simon Lagrange ook schepenen Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke en Frederic Hesters weer van de partij. In 2022 wordt een eenmalige dubbele schepenwissel doorgevoerd. Dan maken Olivier Peirs (GVZ) en Linda Detailleur (N-VA) plaats voor Francky De Coster en Natasja De Vos (allebei Open Zulte). Stemmenkanon Francky De Coster start de eerste drie jaar als voorzitter van de gemeenteraad.

Zoals bekend gaan Open Zulte, Gezond Verstand Zulte en N-VA de huidige coalitie voortzetten tot 2024, maar door het stemgedrag van de kiezer op zondag 14 oktober liggen de verhoudingen wel anders dan zes jaar geleden. Open Zulte kwam als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van burgemeester Simon Lagrange haalde 58,7 procent van de stemmen en zag haar aantal zetels stijgen van 10 naar 17. Coalitiepartners GVZ en N-VA verloren elk een van hun twee zetels.

“Om voor continuïteit te zorgen, zal het huidige schepencollege de eerste drie jaar verder werken”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Zo behouden schepenen Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Frederic Hesters, Olivier Peirs, Linda Detailleur en ikzelf ongeveer dezelfde bevoegdheden. Zoals wettelijk voorzien moet het bestuur wel verder met een schepen minder en zo worden de bevoegdheden van Filip Peers (GVZ) herverdeeld.”

Simon Lagrange blijft bevoegd voor Algemeen Beleid, Personeel, Politie, Brandweer en Veiligheid, Communicatie, Digitalisering en Burgerparticipatie, Evenementen en Intergemeentelijke Samenwerking en krijgt er Bevolking en Burgerlijke Stand bij. Sophie Delaere blijft bevoegd voor Openbare Werken en Patrimonium en Lokale Economie, maar krijgt er Openbaar Groen, Toerisme en Landbouw bij. Michaël Vandemeulebroecke behoudt Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Cultuur, Jeugd en Wonen en krijgt er Begraafplaatsen bij. Frederic Hesters heeft opnieuw Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking en Gelijke Kansen onder zijn bevoegdheden en vult dit rijtje aan met Gezondheid, Duurzaamheid, Milieu en Dierenwelzijn.

Dubbele schepenwissel

“Begin 2022 voeren we een eenmalige dubbele schepenwissel door”, aldus Lagrange. “Gezond Verstand Zulte en N-VA bekleden elk een schepenmandaat van drie jaar in de eerste helft van de legislatuur (2019-2021), daarna delen ze het voorzitterschap van de gemeenteraad. Olivier Peirs (GVZ) is van 2019 tot 2021 bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Omgevingsvergunningen, Financiën, Kerkfabrieken en Sport en geeft op 2022 de fakkel door aan Natasja De Vos (Open Zulte). Linda Detailleur (N-VA) is de eerste drie jaar bevoegd voor Sociale Zaken, Welzijn, Seniorenzorg en Kinderopvang en geeft dan haar schepenambt door aan nieuwkomer Francky De Coster (Open Zulte).” De 53-jarige krantenman behaalde vanuit het niets een monsterscore van maar liefst 1.213 stemmen en werd dus rechtstreeks verkozen. Francky start zijn politieke carrière als voorzitter van de gemeenteraad en wordt pas daarna schepen.

“De aanpak van de afgelopen zes jaar zetten we gewoon verder”, zegt Lagrange. “We stellen ons positief, oplossingsgericht en nederig op; een ploeg die dicht bij de mensen staat, die in dialoog gaat en bereikbaar en aanspreekbaar is voor iedereen. We willen Zulte verder uitbouwen als een sterke gemeente en dit willen we doen door dorpskernvernieuwing met de sites centrum Zulte en het schoolterrein en de site Vandewiele in Olsene als belangrijkste dossiers. Ook de fiets- en verkeersveiligheid op de N43 in Olsene en het fietspad langs de spoorweg en de uitbreiding van het Beukenbos staan op de agenda.”