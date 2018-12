Bestelwagen aangereden aan kruispunt van Karreweg met N459: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin

18 december 2018

19u04 0

In de Karreweg in Zulte is maandagavond om 21 uur een verkeersongeval gebeurd. Op het kruispunt met de N459 stond een bestuurder van een bestelwagen stil voor de verkeerslichten. Hij werd achteraan aangereden door een 27-jarige bestuurder. De 63-jarige passagier van de bestuurder die stilstond voor de verkeerslichten raakte bij het ongeval lichtgewond.