Bermmeesters in de bloemetjes 31 januari 2018

De bermmeesters van Zulte zijn in de bloemetjes gezet. Bermmeesters engageren zich om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in een vooraf afgesproken deel van een buurt of straat. "Deze mensen zetten zich vrijwillig in om onze gemeente netjes te houden, en dat verdient een appreciatie", vindt schepen van Milieu Filip Peers (Gezond Verstand Zulte). Recent lanceerde de gemeente nog het concept 'glasbolmeester', dit zijn vrijwilligers die de omgeving van glasbollen afvalvrij houden.





(GRG)