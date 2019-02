Beeldbepalende gebouwen Machelendorp krijgen extra bescherming Anthony Statius

28 februari 2019

15u41 0 Zulte De gemeenteraad van Zulte heeft een herziening van het RUP cultuurhistorisch centrum Machelendorp goedgekeurd. “Beeldbepalende gebouwen moeten extra beschermd worden en panden die al lang leegstaan moeten eventueel een andere invulling kunnen krijgen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Olivier Peirs (GVZ).

“In de dorpskern van Machelen staan heel wat waardevolle gebouwen, ik denk maar aan Huis De Leeuw of de woning naast het Raveelmuseum”, zegt schepen Olivier Peirs. “We willen een screening doen van alle gebouwen zodat we kunnen bepalen welke we extra willen beschermen.”

“Een andere aanleiding voor een herziening van het RUP is om de leegstand tegen te gaan. De panden op de hoek van Machelendorp en de Karperstraat zijn momenteel bestemd voor handel of horeca, maar deze geraken maar niet ingevuld. Hier moet ook een andere functie aan gegeven kunnen worden, ik denk maar aan diensten en vrije beroepen. Tenslotte moet het nieuwe RUP aan bestaande handelszaken meer de mogelijkheid bieden om uit te breiden. De dorpskern van Machelen moet mee evolueren met de tijd zonder haar authentieke karakter te verliezen.”

Het principe tot herziening van het RUP werd goedgekeurd op de gemeenteraad van dinsdag 26 februari.