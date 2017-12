Bank overvallen waar moeder van burgemeester werkt 02u37 0

De moeder van burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) is vrijdagavond het slachtoffer geworden van een overval met geweld. Dat bevestigt de burgemeester zelf. Zijn moeder werkt in het Crelan-kantoor in de Centrumstraat in Olsene. Volgens burgemeester Lagrange bleef ze ongedeerd. Hij kon niet veel kwijt over het incident, behalve dat "de politie adequaat en professioneel heeft ingegrepen ". Hoeveel overvallers er waren en of ze een buit maakten, is voorlopig onduidelijk. Opvallend is wel dat er afgelopen weekend ook in Liedekerke een Crelan-kantoor overvallen werd. De politie onderzoekt de zaak. Of er een link is tussen de twee overvallen, zal nog moeten blijken. (FHN/OSG)