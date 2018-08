Auto op dak op afrit 31 augustus 2018

Een jongeman (19) uit Zulte is gisterochtend aan de afrit van de E17 in Deerlijk de controle over zijn auto verloren. De wagen ging rond 5.30 uur aan het slippen en belandde op het dak. De brandweer moest de jongeman uit zijn hachelijke positie bevrijden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Kortrijk. De afrit richting Kortrijk bleef een uur deels versperd. (LSI)