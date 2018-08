Animatoren gezocht voor speelpleinwerking 04 augustus 2018

De speelpleinwerkingen in Zulte, Olsene en Machelen zoeken nog een aantal enthousiaste jongeren om de animatorenteams te versterken tijdens de weken van 6 tot 10 augustus en van 13 tot 17 augustus.





"Animator worden kan vanaf het jaar waarin je 16 wordt, dus het geboortejaar 2002 of ouder", zegt jeugdconsulent Lode Duchi. "Wie gebeten is door de speelmicrobe en wie een leuke en zinvolle invulling wil geven aan zijn of haar zomervakantie die is zeker welkom. Bovendien kan je er een aardig zakcentje en een hele hoop nieuwe vrienden en vriendinnen aan overhouden. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier voor animatoren, dat je kan terugvinden op de website www.zulte.be/jeugd." Voor meer info: 09/243.14.05 of jeugd@zulte.be. (ASD)