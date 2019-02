Andreas (12) gaat elke zondag met zelfgemaakte vuilniskar zwerfvuil ruimen “Zwerfvuil rapen, veel leuker dan voor de Playstation hangen” Anthony Statius

20 februari 2019

17u58 0 Zulte Andreas Cuypers uit Zulte is met zijn twaalf lentes de jongste bermmeester van de gemeente. Iedere zondag gaat hij met zijn zelfgemaakte vuilniskar de baan op om zwerfvuil te rapen. “Ik doe dit graag, het houdt me ook weg van de pc en Playstation”, zegt Andreas.

Wie in het weekend door de Oude Weg in Zulte rijdt, heeft veel kans om er Andreas Cuypers aan het werk te zien. Drie weken geleden schreef hij zich officieel in als bermmeester en met zijn twaalf lentes is hij de jongste van de gemeente.

“Ik ben al een tijdje bezig met het oprapen van zwerfvuil”, zegt Andreas. “Zo help ik al twee jaar mee met de zwerfvuilacties van het buurtcomité Kapelhoek. Ik vind zwerfvuil rapen leuk om te doen, maar ik verschiet er keer op keer van hoe erg sommige straten en grachten erbij liggen. Wat ik het meeste tegenkom, zijn sigarettenpeuken en blikjes, maar soms bijvoorbeeld ook eens een wieldop. Bij een van de acties heb ik in een gracht bij het Ontmoetingscentrum in Olsene ook eens een hasjpijp gevonden, maar gelukkig zijn zulke vondsten eerder uitzonderlijk.”

Zelfgemaakte vuilniskar

Andreas gaat niet zomaar te voet de baan op met grijper en vuilniszak. De jonge creatieveling knutselde zelf een vuilniskar ineen. “Ik heb een oude gocart op Tweedehands.be gekocht en daar heb ik achteraan een kar bevestigd. Zo kan ik gemakkelijk twee volle vuilniszakken transporteren. Aan de kar hang ik ook zelfgemaakte affiches en posters van Mooimakers.be om anderen te inspireren. Ik krijg af en toe wel positieve reacties van voorbijgangers.”

Mijn vrienden op school zeggen dat ik goed bezig ben, maar ik heb hen nog niet kunnen overtuigen om hetzelfde te doen Andreas Cuypers (12)

“Met mijn kar ga ik iedere zondagvoormiddag op ronde en ik ben toch wel een paar uur bezig met zwerfvuil rapen. Het is een leuke hobby en ik ben er eens mee in de gezonde buitenlucht. Mijn vrienden op school heb ik nog niet kunnen overtuigen om hetzelfde te doen. De meesten zeggen wel dat ik goed bezig ben. Maar ik doe dit met plezier. Als iedereen een uurtje in de week wat vuilnis zou oprapen, dan zou onze gemeente er al veel properder bij liggen.”

Oproep

“Fantastisch dat ook de jeugd zich wil inzetten om onze straten proper te houden”, zegt milieuschepen Frederic Hesters (Open Zulte). “Sinds de start in 2015 is het project rond de bermmeesters een succesverhaal geweest. Bij de start waren er al een twintigtal vrijwilligers en ondertussen zijn er al bijna zestig bermmeesters in onze gemeente. Het is een thema dat vele mensen bezighoudt en waarbij mensen ook bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Of ze nu volledige wijken of enkele hun eigen straat proper houden, alle hulp is welkom. Bij deze doen we vanuit de gemeente nog eens een warme oproep naar onze inwoners, want er zijn nog heel wat straten die nog geen bermmeester hebben.”

Bermmeesters worden verzekerd voor vrijwilligerswerk en krijgen van de gemeente materiaal ter beschikking, waaronder afvalzakken, handschoenen, een fluovest en afvalgrijper. Een keer per jaar worden zij uitgenodigd voor een evaluatiemoment en een receptie. Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met de milieudienst van Zulte via milieu@zulte.be of 09/243.14.07.

Op zaterdag 2 maart en zaterdag 19 oktober wordt er in Zulte opnieuw een grote zwerfvuilactie georganiseerd.