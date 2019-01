André De Poorter ganse week te gast op Eclips TV Anthony Statius

21 januari 2019

10u27 0 Zulte André De Poorter is deze week te zien op de seniorenzender Eclips TV. De bekende Zultse auteur is te gast in het televisieprogramma ‘Aan het juiste adres’ van Michel Follet, waar hij zijn uitgebreide kennis over het Belgisch circusleven uit de doeken mag doen. Danny Verbiest is de centrale gast en daarnaast zijn ook Leo De Boeck en Norma Hendy van de partij.

Zultenaar André De Poorter is niet uit de schijnwerpers weg te slaan. Anderhalf jaar geleden bracht hij het boek Gaston Martens 1883-1967 uit en eind vorig jaar stelde hij onder grote belangstelling zijn boek ‘65 jaar voetbalgeschiedenis 1911-1976 - Van Leiezonen tot Sportief en SK Zulte’ voor, een boek dat werd uitgebracht door de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte. Deze week zal hij iedere avond te zien zijn op seniorenzender Eclips TV.

“Ik ben te gast in het programma ‘Aan het juiste adres’ van Michel Follet, goed voor gemiddeld 300.000 kijkers per dag”, zegt André. “Ik zal het vooral hebben over het Belgische circusleven, maar daarnaast zal ik ook vertellen over Zulte en Gaston Martens. De centrale gast van de vijf afleveringen is Danny Verbiest en daarnaast komen ook Leo ‘Leofoon’ De Boeck, de bezieler achter het telefoniemuseum en theater- en tv-actrice/zangeres Norma Hendy aan bod.”

‘Aan het juiste adres’ wordt uitgezonden van maandag 21 tot vrijdag 25 januari, telkens om 11 uur, 17 uur en 19.20 uur. De vijf afleveringen worden heruitgezonden op zaterdagnamiddag 26 januari. Het programma Aan het juiste adres is te zien op de seniorenzender Eclips TV en dit kan je bekijken via Telenet kanaal 40 of Proximus kanaal 109.