André De Poorter (74) bundelt 65 jaar Zultse voetbalgeschiedenis in lijvig boek Anthony Statius

17 december 2018

17u29 0 Zulte Zultenaar André De Poorter (74) verdiepte zich meer dan drie jaar lang in de rijke Zultse voetbalgeschiedenis in de periode 1911-1976. Het resultaat is een rijkelijk geïllustreerd boek met feiten, getuigenissen en sappige anekdotes over Leiezonen, ‘t Sportief en den ‘SK’. “Zulte was een van de pioniers van het damesvoetbal”, zegt André.

Amper anderhalf jaar nadat André De Poorter het boek Gaston Martens 1883-1967 op de wereld losliet, stelt hij eind deze maand al zijn volgende werk voor. Deze keer verdiepte de naar Gent uitgeweken Zultenaar zich in een ander belangrijk aspect van de Zultse geschiedenis: voetbal. Het boek ‘65 jaar voetbalgeschiedenis 1911-1976 - Van Leiezonen tot Sportief en SK Zulte’ wordt op vrijdag 28 december uitgebracht door de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte.

André is vooral gekend voor zijn grote passie voor het circus, maar daarnaast is hij ook bijna zijn hele leven fervent voetbalsupporter. “De aanleiding voor dit boek was een foto in een oud jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte”, vertelt André. “Op de foto zie je zogezegd supporters van Zulte Sportief, maar volgens mij stonden daar enkele mensen op die nooit supporter geweest zijn. Zo is mijn onderzoek begonnen. De voorbije jaren heb ik talloze mensen gesproken die iets met het Zultse voetbal te maken hebben gehad; van oud-spelers tot trainer en supporters. Ik ben zelf altijd supporter van SK Zulte geweest en dat was vroeger de grote rivaal van Zulte Sportief, maar het boek is niet gekleurd, het is een neutrale benadering van de voetbalgeschiedenis van onze gemeente.”

Pioniers van het damesvoetbal

“Een leuk weetje is dat Zulte een van de pioniers was van het damesvoetbal”, zegt André. “In 1971 had ons amateurploegje Leista het idee om een damesploeg op te richten. Hiervoor zochten we 22 meisjes en in het begin waren dit vooral vriendinnen en echtgenotes van de spelers van Leista. Het merendeel van deze Leistameisjes had nog nooit een voetbalplein van dichtbij gezien, maar na voldoende training waren ze klaar voor hun eerste wedstrijd op het plein van Nokere.”

Het boek van André staat vol dergelijke weetjes en anekdotes, maar SK Zulte en Sportief Zulte zijn de rode draad doorheen het naslagwerk dat 224 pagina’s en 237 foto’s telt. “Het voetbalverhaal van Zulte begint in 1911 met de stichting van ‘Zulte Sportif’, een club die hoofdzakelijk bestond uit Engelse jockeys. Door WOI kwam daar al snel een einde. De volgende club in het rijtje was FC Leiezonen, die in 1927 werd opgericht, en die zes jaar later samensmolt met Olsene onder de nieuwe naam Hand In Hand Olsene-Zulte. Maar aangezien er in deze nieuwe club slechts zes Zultenaars werden opgenomen, beslisten enkele oud-spelers en bestuursleden om een nieuwe vereniging op te richten, namelijk VV Leiezonen Zulte. Deze ploeg kreeg veel bijval en dit was een doorn in het oog van een aantal vooraanstaande Zultenaars en leidde in 1935 tot de oprichting van Sportief Zulte. De Leiezonen stopten in 1942 en na WOII richtte burgemeester Gyselinck Sportkring ‘SK’ Zulte op. In 1950 waren zowel ’t Sportief als den SK aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en zo werden zij grote rivalen. Tot aan de fusie van 1976 werden er in totaal 18 derby’s gespeeld, waarvan Sportief er acht heeft gewonnen. De fusie vond ik een mooi eindpunt voor mijn boek. Als ik ook de rest van de voetbalgeschiedenis zou willen vertellen, dan was ik nog twee jaar bezig geweest”, besluit André.

Het boek van André wordt op vrijdag 28 december om 20 uur voorgesteld in de Gaston Martenszaal. Wie een boek bestelt of die avond zelf koopt, betaalt 15 euro, daarna betaal je 20 euro. Iedereen is welkom op de voorstelling, maar om organisatorische redenen is het aangewezen om je in te schrijven via luc.voet@telenet.be. Meer info via www.heemkunde-zulte.be.