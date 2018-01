Amper 18 en al op verkiezingslijst CD&V AMBER SYX IN VOETSPOREN VAN GROOTMOEDER RITA GOEMINNE GAËTAN REGNIERS

24 januari 2018

02u33 0 Zulte Amber Syx uit Olsene is amper achttien jaar en de jongste kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zulte. De jonge vrouw zet bij CD&V de familietraditie verder, als kleindochter van voormalig OCMW-raadslid Rita Goeminne en achterkleindochter oud-schepen Remi Goeminne. "Mijn oma is mijn grote voorbeeld", vertelt Amber. "Zij is iemand die altijd positief blijft en zich inzet voor de mensen".

Amber Syx mag in oktober pas voor het eerst naar de stembus, en ze is meteen ook zelf kandidaat voor een zitje in de gemeenteraad. Met haar achttien jaar -ze verjaarde vorige zomer- is de Olsense de jongste kandidate in Zulte.





Dat CD&V haar binnenhaalt, is geen volledige verrassing, want Amber heeft een politieke stamboom om 'u' tegen te zeggen. Overgrootvader Remi Goeminne was destijds schepen. En oma Rita Goeminne was tot voor kort OCMW-raadslid en is als voorzitter van KVG Zulte nog steeds een bekend gezicht in de gemeente.





"Mijn ouders zijn zelf niet politiek actief. Mijn mama werkt bij de gemeente, en mag dus geen kandidaat zijn. Maar zowel zij als mijn papa volgen de politiek wel van nabij. Ik ben opgegroeid met politiek en er ook altijd in geïnteresseerd geweest. Ook de nationale politiek probeer ik te volgen", vertelt Amber. "Toen de vraag van CD&V kwam heb ik meteen toegehapt. Ik krijg ook heel wat steun van mijn familie. En ook bij CD&V voel ik me heel erg welkom. "





Amber speelt volleybal bij Kuros Zulte en loopt momenteel nog school in Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze en zit er in de leerlingenraad, zo'n beetje de 'gemeenteraad' van de school. "Dat is super leuk. Gemeentepolitiek is natuurlijk nog iets anders, maar ik denk wel dat ik mijn weg zal vinden. Ik heb een groepje vriendinnen die allemaal politiek geïnteresseerd zijn. Mijn andere klasgenoten reageren positief nu ik de stap naar de politiek zet, al kennen ze CD&V niet allemaal zo goed."





Verpleegkunde

Volgend jaar wil ze verpleegkunde gaan studeren. "Of ik dan nog voldoende tijd zal overhouden voor politiek? Ik ga sowieso niet op kot, dus dat moet wel lukken."





De politieke microbe heeft Amber alvast flink te pakken. Ze heeft al een duidelijke visie over de thema's waarop ze zich wil profileren. " De thema's veiligheid en jeugd interesseren mij. Maar seniorenzorg ligt mij nog het nauwst aan het hart. Tijdens mijn stages en weekendwerk in het rusthuis geniet ik ten volle, maar merk ik ook de nood aan blijvende aandacht voor deze mensen", klinkt het.





"Mijn grote voorbeeld in de politiek is mijn oma. Zij is zo een sterke vrouw, en altijd heel positief. Ze blijft zich ook vandaag nog inzetten voor de medemens. Mijn oma en overgrootvader overtreffen wordt moeilijk, maar ik wil mijn steentje bijdragen en me inzetten voor de mensen."