Albert en Christiane zijn vijftig jaar getrouwd Anthony Statius

17 november 2018

09u34 0

Albert Dhuyvetter en Christiane D’huyvetter hebben hun gouden bruiloft gevierd. Naast bijna exact dezelfde familienaam delen zij al vijftig jaar liefde en leed. Ze stapten op 26 september 1968 in Vichte in het huwelijksbootje en ter gelegenheid daarvan werden ze door het gemeentebestuur van Zulte uitgenodigd voor een huldiging en receptie in het gemeentehuis.