Afgelopen weekend 43 chauffeurs geflitst

op Staatsbaan in Zulte Sam Ooghe

12 november 2018

14u36 0 Zulte De politie heeft afgelopen weekend 43 chauffeurs betrapt die te snel reden op de Staatsbaan in Zulte.

Dat meldt de persdienst van de politiezone Deinze-Zulte. Op de Staatsbaan bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur. De politie controleerde 1.209 voertuigen. 43 daarvan overschreden de snelheidslimiet. Dat is 3,5 procent. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 90 kilometer per uur.