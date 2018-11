AED-toestellenbedrijf protesteert tegen Black Friday Anthony Statius

08u47 0 Zulte Op Black Friday krijg je geen korting op een defibrillator van het Zultse Life bvba. “Wij protesteren tegen deze hype met een actie voor het goede doel: per verkocht toestel schenken we 100 euro aan de afdeling Kindercardiologie van het UZ Gent”, zegt zaakvoerder Nicolas Cuypers.

Life bvba is een bedrijf gespecialiseerd in het leveren, plaatsen en service bieden van automatische externe defibrillatoren, kortweg AED’s genoemd. Hoewel een defibrillator waarschijnlijk niet onder veel kerstbomen zal belanden, maakt het bedrijf wel een statement tegen Black Friday, het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfeest.

“Net zoals heel wat andere ondernemers zijn wij de vele hedendaagse hypes, waarbij de klant kortingen verwacht, stilaan beu aan het worden”, zegt zaakvoerder Nicolas Cuypers. “Singles Day, Black Friday, solden, kerstkoopjes, eindejaarskoopjes of Dag van de Klant, teveel is teveel. Er gaat bijna geen maand voorbij zonder dergelijke fenomenen. Deze acties hebben een enorme impact op de winstmarges in een land met een zeer hoge belastingdruk en hoge personeelskosten. Daarom willen wij hier als bedrijf tegen protesteren. In plaats van alweer kortingen te geven, gaan we per verkocht AED-toestel tussen 22 november en 1 december 100 euro schenken aan de afdeling Kindercardiologie van het UZ Gent.”