900 euro voor Sociaal Huis

De werkgroep Vlaanderen Feest van de cultuurraad van de gemeente Zulte schenkt voor het derde jaar op rij een mooi bedrag weg aan een goed doel. Het Sociaal Huis gebruikte de cheque tijdens de eindejaarsperiode als extra steun voor kansarme kinderen. De werkgroep Vlaanderen Feest van de gemeente Zulte kiest elk jaar een goed doel uit dat zij steunen met de opbrengst van de festiviteiten rond Vlaanderen Feest. Sinds 2015, steunt de werkgroep het Sociaal Huis, die de kinderen van minderbedeelde gezinnen in Zulte door middel van verschillende acties steunt. Afgelopen zomer was charmezanger David Vandyck te gast in het Fiertelhof. Het optreden zorgde voor een opbrengst van 900 euro.





